Parte la rivoluzione sugli autobus: biglietto unico regionale e tariffe agevolate. Ecco tutti i dettagli

Biglietti e abbonamenti utilizzabili su tutta la rete regionale; formule per la famiglia e per gli under 26; biglietti e abbonamenti integrati per l’utilizzo di bus e treno; estensione ai non studenti dell’abbonamento scolastico da 10 mesi. In generale, un livellamento dei costi verso il basso.

I DETTAGLI



È una «vera rivoluzione» quella che ha annunciato ieri l’assessore Pizzimenti, con una progressione applicativa che inizierà il 1. gennaio e avrà poi una seconda data il 1. luglio. Le principali novità dal 1. gennaio riguardano l’unificazione dei biglietti urbani di corsa semplice sul territorio regionale, i nuovi biglietti urbani pluri-corsa, una nuova tariffa urbana per i biglietti giornalieri (da 4,60 euro a 3 euro, utilizzabile da luglio in ogni centro urbano), l’unificazione degli abbonamenti urbani quindicinale, mensile, semestrale, annuale, con allineamento al valore più basso; il nuovo abbonamento urbano semestrale a una linea o sull’intera rete; il nuovo abbonamento extra urbano semestrale a una linea o intera rete; la conferma dello sconto del 50 per cento sull’abbonamento scolastico ai residenti in Fvg. Il biglietto orario «zona una tratta» ora a 1,35 euro diventerà biglietto orario a 60 minuti, allo stesso prezzo. Novità anche per i biglietti comprendenti 2 o 10 corse. Gli abbonamenti quindicinali sono ridotti a due tipologie: a una linea 19,10 euro; all’intera rete 22,25 euro. Allo stesso modo l’abbonamento mensile sarà disponibile per una sola linea a 28,50 euro, per l’intera rete a 35,20 euro. Dal 1. luglio sarà acquistabile l’abbonamento urbano intera rete regionale allo stesso prezzo della singola rete: quindicinale a 22,25 euro, mensile a 35,20 euro, annuale 352 euro. Per quanto riguarda l’integrazione del biglietto bus-treno, si partirà con alcune sperimentazioni, per poi ampliare l’offerta anche in seguito al nuovo contratto con Trenitalia 2022-2031. Sulla tratta S.Daniele-Gorizia, per esempio, potrà così esserci un risparmio di 45,45 euro; sulla tratta Roveredo in Piano-Udine di 47,70 euro. Dal 1. luglio scatterà la Formula Famiglia, con sconti progressivi sugli abbonamenti di soggetti dello stesso nucleo, le formule abbonamento Hinterland, abbonamento rete regionale urbano+extraurbano fino a 50km, l’abbonamento rete regionale urbano+extraurbano oltre 50km, la Card Under26, la rateizzazione dell’abbonamento scolastico e annuale, la tariffa servizi flessibili in area montana.