Mamma si perde nella neve con il figlio di 12 anni: ricerche in corso

TRAMONTI DI SOTTO - Alle 20.10 la centrale operativa è stata allertata dalla Sores su chiamata una donna che ha perso il sentiero. La donna voleva raggiungere Casera Salinchieit assieme al figlio dodicenne per trascorrervi la notte ma, a causa della neve, ha perso le tracce e l'orientamento. Due le squadre di soccorritori attivate per la ricerca dal Soccorso Alpino della stazione di Maniago, una partita da Nord, dal Lago di Conselva, una seconda squadra dal lato sud, da Casasola, lungo il sentiero 973, con una indicazione delle coordinate in cui la donna si trova.