I cestini ci sono ma i cafoni trasformano i torrenti in pattumiere

PORDENONE - I cestini ci sono. Le amministrazioni comunali si sono attivate da tempo nei loro territori di pertinenza. Per invitare i bagnanti della domenica a rispettare le più banali norme legate al senso civico, sono stati spesi soldi. I carabinieri e i comandi delle polizie locali pattugliano non solo le strade delle città, ma anche i greti dei fiumi. Ma evidentemente tutto questo non basta, perché l'estate 2018 rischia di passare alla storia come la stagione degli incivili. E ogni fine settimana è come passare un rastrello in una discarica: si trova di tutto, dalle lattine di birra vuote ai sacchetti pieni dei resti del picnic. È uno scempio, senza mezzi termini, a cui è difficile porre fine.