Thomas, l'infermiere-chitarrista ce l'ha fatta: dalle case di riposo a Voice for Europe

di Mirella Piccin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AZZANO - L'azzanese Thomas Del Bel Belluz, in arte Thomas Ledd, 38 anni, occhi magnetici, sguardo fiero, musicista emergente, assiste i malati per professione, suona come volontario per gli anziani delle case di riposo, partecipa a vari eventi musicali, ma sogna di girare il mondo con la chitarra. Da sempre la musica povera si fa con oggetti semplici, casalinghi, come mestoli e pentole: sono stati proprio questi strumenti che hanno attratto la sua curiosità e 3 anni, quando ha iniziato a fare i suoi primi concerti per genitori e...