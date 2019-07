di Alberto Comisso

PORDENONE - Iltorna a fare paura. Un’anziana, residente in un comune della fascia montana, si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Pordenone dopo che si eradi casa. Quello che inizialmente poteva apparire ad un banale, che la donna aveva provveduto a medicare in autonomia, ben presto si è rivelato essere qualcosa di molto più grave: l’anziana, infatti, sta lottando tra la vita e la morte. Una volta arrivata in ospedale dopo una settimana circa dal taglio, presentando i classici sintomi della malattia (contrazioni muscolari diffuse in tutto il corpo), i medici hanno potuto appurare che, infatti, aveva contratto il