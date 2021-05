PORDENONE - Aggredì una neurochirurga infantile nei corridoi dell'ospedale di Pordenone perchè lo aveva segnalato alla Procura per sospetti abusi sessuali nei confronti della figliastra in cura per problemi psichici. «Mi ha preso per i polsi, spinta contro il muro e mi ha dato una testata», aveva denunciato il medico nell'ottobre 2017, confermando la versione anche al processo celebrato davanti al giudice Eugenio Pergola contro il patrigno....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati