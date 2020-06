PORDENONE - I test sierologici effettuati dai laboratori privati di tutta la regione sono partiti, ma ad eccezione degli esami commissionati dalle aziende per i propri dipendenti, i prelievi puramente volontari faticano a decollare. E c’è un motivo specifico: la Regione, infatti, ha stabilito che chiunque riceva un referto in grado di dimostrare l’avvenuto contatto con il virus (anche in passato) debba sottoporsi al tampone diagnostico. E in attesa dell’esame naso-faringeo, scatta obbligatoriamente la quarantena preventiva.

IL NODO

Il test sierologico va alla ricerca di due tipi di anticorpi prodotti dal Sars-Cov2 ,il virus che provoca la malattia Covid-19: gli anticorpi IgG e quelli IgM. I primi, se presenti in valori che superano le soglie di attenzione stabilite dal sistema sanitario nazionale, testimoniano che un soggetto è venuto a contatto con il virus in passato, ma che al momento non presenta un’infezione in corso. I secondi, invece, fanno scattare il campanello di allarme per una potenziale positività attuale, da confermare poi con il tampone. L’infezione in corso, infine, è riscontrata anche dai valori contemporaneamente fuori soglia di entrambi gli indicatori.

A seconda del risultato scritto sul referto, si attivano procedure diverse: un doppio valore basso mette il paziente al sicuro, dal momento che la risposta anticorpale nulla testimonia un mancato contatto con il virus; se invece risulta fuori soglia anche solo l’anticorpo legato all’infezione passata, allora in regione scatta l’obbligo di procedere con altri test, quali ad esempio il tampone. «È un percorso logico e obbligato», ha specificato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. L’esame naso-faringeo si può svolgere sia privatamente (a pagamento) che a cura dei Dipartimenti di prevenzione dell’Azienda sanitaria. Il paziente in questo caso deve contattare il proprio medico di base, il quale si mette in contatto con il sistema sanitario. Ma l’attesa del tampone non è sempre una questione di ore. «Per questo - ha aggiunto Riccardi - è logico che il paziente risultato reattivo anche solamente all’indicatore che segnala un contatto passato con il virus debba stare in quarantena».

IL METODO

L’isolamento in attesa del tampone è necessario perché alcuni test sierologici non permettono di chiarire con aritmetica certezza se i valori “sballati” stiano a testimoniare un’infezione in corso oppure una risposta del sistema immunitario riferita a un contatto con il virus avvenuto in passato. Ecco perché serve la massima cautela. E la Regione, concedendo il via libera ai laboratori privati, si è assicurata proprio che nessun caso sospetto possa sfuggire alla conferma data dall’unico vero strumento diagnostico conosciuto sino ad oggi: il tampone naso-faringeo. Ma proprio la paura di dover finire in quarantena, anche solo per qualche giorno, sta rallentando la prima fase della campagna di test varata dai laboratori privati. © RIPRODUZIONE RISERVATA