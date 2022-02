PORDENONE - Intervenire subito o al più presto per evitare che alcune zone della città sprofondino. Per gli uffici comunali il campanello d’allarme è già suonato, dopo che in via Beata Domicilla, una laterale di viale Liberà, una casa si è inclinata e un’auto, parcheggiata in un giardino privato, è stata “risucchiata”. Sono diverse, sempre nella stessa zona, le abitazioni che hanno subito, nel giro di qualche anno, cedimenti visibili ad occhio nudo. Villette e condomini di quella zona sono state costruite sopra un’area di marcita (bonificata), ma il reticolo di acqua sottostante continua ad esserci.

Non è da escludere che situazioni analoghe possano ripresentarsi: «Non conosciamo la prevedibilità degli eventi: potrebbero essere imminenti – segnala l’assessore Cristina Amirante – oppure verificarsi tra diversi anni. Non lo sappiamo. Le video ispezioni condotte in particolar modo nella zona compresa tra viale Libertà e viale d’Alviano hanno mostrato, nel sottosuolo, la presenza di tubazioni alquanto vetuste: si parla degli anni ’70. I primi interventi di consolidamento sono stati eseguiti dalla Protezione civile nel periodo compreso tra il 2006 e il 2009 ma non sono sufficienti. All’interno di una proprietà privata, per evitare cedimenti, sono state installate delle pompe di sollevamento. Al momento non ravvisiamo rischi per le proprietà private ma la situazione è al limite».



MUTUO



È necessario intervenire quanto prima. L’amministrazione Ciriani ha già previsto degli interventi ma, dal momento che servirebbero non meno di un milione di euro, il Comune sarebbe costretto ad accendere un mutuo. E, di conseguenza, generare ulteriori debiti a carico dei cittadini. L’alternativa è quella di rientrare nel bando promosso dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza del territorio comunale. La domanda è stata presentata nella notte tra lunedì e ieri dai tecnici comunali e, nel giro di qualche settimana, si dovrebbe sapere se Pordenone rientrerà nel novero dei comuni beneficiari del contributo. Il Comune, viste le dimensioni, avrebbe potuto chiedere al massimo 3 milioni e 500mila euro.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle rogge tombinate e dei laghetti in ambito urbano (primo lotto), l’amministrazione comunale ha chiesto un riconoscimento finanziario di un milione per risolvere definitivamente il problema che esiste tra viale d’Aviano e viale Libertà. «L’intervento - entra nel merito l’assessore Amirante - si prefigge lo scopo di deviare le portate del reticolo esistente (derivante da pozzi artesiani, acque meteoriche, allacciamenti privati, drenaggi sotterranei) su un nuovo collettore che scarichi direttamente l’acqua sulla roggia Vallona. Questo bypass ricadrà sulle viabilità esistenti, garantirà la possibilità di allacciamento alle proprietà private, mentre la condotta esistente sarà oggetto di opere di consolidamento e riempimento così da porre fine ai cedimenti e stabilizzare il sottosuolo. Un modo, questo, per bloccare anche i cedimenti degli edifici sovrastanti».



ISPEZIONI



C’è un’altra area della città a rischio sprofondamento e si trova nei pressi di viale Marconi. «Durante le ispezioni - sostiene Amirante - oltre alla roggia principale, intercettata attraverso un bypass lungo la stessa via Marconi, è stato individuato un secondo ramo della roggia che scorre sotto gli edifici di via Vespucci e via Colombo. È necessario intervenire su via Vespucci, deviando la roggia sul laghetto San Carlo. Così facendo, si andrà a migliorare ulteriormente l’ossigenazione dello specchio d’acqua che, nonostante la siccità dell’ultimo periodo, presenta acque maggiormente trasparenti e limpide».

Il costo dell’intervento? Seicentomila euro. «Il progetto - anticipa l’assessore - prevede lo spostamento del ramo della roggia che corre sotto alcuni edifici tra via Vespucci e via Colombo sulla pubblica via per evitare, in futuro, cedimenti al di sotto dei condomini».

Capitolo viabilità. Per lo stesso bando pubblicato dal Ministero dell’Interno, l’amministrazione Ciriani ha chiesto un contributo di 370mila euro per alcune opere di manutenzione che riguardano soprattutto i guardrail o comunque la delimitazione di alcune strade. Servono, secondo l’assessore, interventi su viale Grigoletti (tra il Garage Venezia e via del Troi), dove le auto rischiano di finire nel fosso, via Nuova di Corva, Villanova di Sotto, Frazione Villanova, Riviera del Pordenone e via Manzoni. Qui è previsto un piccolo adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche per evitare, durante i mesi più freddi dell’anno, un gelicidio in prossimità del sottopasso.