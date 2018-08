Teresa e Trifone, al via il processo di appello per Ruotolo

di Cristina Antonutti

PORDENONE - La Corte d'Assise d'appello di Trieste è pronta a giudicare Giosuè Ruotolo. Nei giorni scorsi è stata notificata alle parti la data d'inizio del processo di secondo grado: è stata fissata per il 12 ottobre. Ruotolo, 29 anni, ex caporal maggiore dell'Esercito originario di Somma Vesuviana, lo scorso 8 novembre è stato condannato all'ergastolo, con isolamento diurno per due anni, per il duplice delitto nel parcheggio del palasport di Pordenone. La Corte d'assise di Udine, al termine di una camera di consiglio durata 49 ore, ha ritenuto che a tendere l'agguato a Trifone Ragone (28 anni) e Teresa Costanza (30) sia stato Ruotolo. Era la sera del 17 marzo 2015 e contro i due fidanzati originari di Adelfia e Milano, lui caporal maggiore del 32° Carri di Cordenons e lei broker a Pordenone, furono sparati sei colpi con una vecchia Beretta 7,65.