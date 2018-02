Rubano auto aziendale e attrezzi alla Presotto: scoperti, fuggono

di Paola Treppo

BRUGNERA (Pordenone) - Pizzicati dal custode nel cuore della notte mentreall'interno dello stabilimentoIndustriedi, abbandonano in fretta e furia il bottino e fuggono a piedi, a gambe levate.È successo poco prima dell'una di ieri, sabato 17 febbraio. È a quell'ora che è scattato l'che ha fatto accorrere sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sacile e i colleghi della stazione di Sacile. I militari dell'Arma hanno raggiunto subito lo stabilimento, in via Puja, ma i malviventi erano giàA notare due persone all'interno dellaera stato poco prima il custode: i ladri avevano forzato il portone dell'officina con une quindi si erano introdotti all'interno dell'opificio. Erano riusciti a rubareche avevano caricato su una auto trovata sul posto, di proprietà della ditta.L'allarme però li ha costretti adtutto sul piazzale della fabbrica e a darsela a gambe a piedi. Sono in corso adesso le indagini per identificare la banda di malviventi da parte dei carabinieri di Sacile.