PORDENONE - Chi si prenderà la briga di minacciare, insultare o peggio aggredire un controllore, magari solo perché sta normalmente svolgendo il suo lavoro, da oggi in poi avrà vita dura. Sarà filmato. E quindi incastrato.

I verificatori dell’Atap, infatti, indosseranno delle pettorine speciali, dotate di bodycam simili a quelle d’ordinanza della polizia americana. Piccole telecamere “tascabili” che riprenderanno i comportamenti scorretti dei passeggeri degli autobus e che saranno attivate in caso di necessità dagli stessi controllori.



Telecamere ai controllori autobus

La svolta si concretizzerà a partire da oggi, come annunciato dal presidente dell’Atap, Narciso Gaspardo. Nel dettaglio, le bodycam in funzione sugli autobus del Pordenonese saranno cinque, tanti quanti sono attualmente i controllori. Un sesto dispositivo rimarrà per ora in magazzino e sarà a disposizione per eventuali sostituzioni in caso di guasti e malfunzionamenti. Atap sarà la prima delle quattro aziende del trasporto pubblico locale inglobate da Tpl Fvg a mettere a disposizione dei propri controllori questo tipo di dispositivo. E questo accade, oltre che dopo una lunga contrattazione sindacale spiegata a parte, in seguito a una preoccupante serie di aggressioni e minacce ai danni di chi per lavoro deve controllare che i passeggeri viaggino tutti con un regolare biglietto. Troppo spesso vittime di intemperanze, i controllori hanno denunciato a più riprese di essere finiti nel mirino di bande di giovani. Tutti a bordo senza biglietto e pronti a minacciare e aggredire di fronte alla richiesta di esibire il titolo di viaggio. Ma da oggi c’è un’arma in più a disposizione dell’Atap. Un dispositivo che sarà utile anche alle forze dell’ordine in caso di reati veri e propri.



Come funzionano le bodycam

Le bodycam acquistate dall’Atap e messe a disposizione dei controllori saranno attivate dai verificatori stessi. Nel dettaglio, in caso di pericolo il dipendente dell’azienda premerà un piccolo pulsante toccandosi il petto.

A quel punto il dispositivo si attiverà, ma sarà in grado di conservare la registrazione dei filmati fino a due minuti prima rispetto alla pressione del pulsante in casi di emergenza. La tecnologia sarà ospitata dai giubbottini speciali di cui saranno dotati i verificatori dell’azienda di trasporto. E i filmati potranno essere girati sia a bordo degli autobus delle linee urbane sia sui mezzi che compiono i tragitti urbani a Pordenone.



Nel 2023 6mila sanzioni per l'assenza di biglietto

Il contratto con la ditta esterna che forniva all’Atap di Pordenone più controllori è ormai scaduto. Rimangono a disposizione cinque verificatori. L’anno scorso in provincia di Pordenone è stato stabilito il record storico.

Anche grazie all’aiuto della società esterna, infatti, sono state “staccate” oltre seimila sanzioni per l’assenza del biglietto nelle tasche dei passeggeri del trasporto pubblico urbano e interurbano. L’incasso per l’Atap è stato il più alto di sempre, pari cioè a circa 200mila euro in entrata solamente alla voce multe. Adesso il sistema di sicurezza si arricchisce grazie alle telecamere di ultima generazione.