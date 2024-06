Più di 100 occhi puntati lungo la rete di 500 chilometri delle autostradale dell'intero Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto, coordinati e monitorati da una sala operativa di ultima generazione che raccoglie i flussi delle telecamere, integrate nel sistema informatico Geoweb il quale permette la georeferenziazione delle pattuglie su cartografia di dettaglio, con la possibilità di condivisione di flussi immagine in streaming tra operatore di sala e pattuglia su strada al fine di gestire nel migliore modo possibile incidenti, tamponamenti, fughe, richieste di soccorso. Si tratta nella nuova sala regia del Cops, il Centro operativo della Polizia Stradale di Udine, frutto dell'integrazione tra il Coa (centro operativo autostradale friulano, nato nel 1989) e del Coc (centro operativo compartimentale di Trieste), il tutto ospitato nella palazzina della Direzione IX Tronco di Autostrade per l'Italia a Tavagnacco, all'uscita del casello di Udine Nord della A23.



L'IMPEGNO SUL CAMPO

Sono stati 630 gli incidenti coordinati dal centro operativo nel 2023 e 8.000 gli interventi di soccorso svolti da una struttura operativa che coordina quotidianamente, in media, 15 pattuglie (12 su autostrada e 3 su strade ordinarie) distribuite a quadrante e sulle 24 ore per complessive 5.475 pattuglie annue sull'intero territorio di competenza (Autostrade A4, A23, A28, A34, A27 e raccordo autostradale 13). Fondamentale poi, come ha spiegato il dirigente reggente della Polstrada del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Bacilieri, è la gestione di uno snodo cruciale nella circolazione nazionale ed internazionale dei viaggiatori e delle merci con le direttrici da e verso l'Austria e la Slovenia. Questo grazie alla collaborazione con le società che gestiscono le tratte, Autostrade per l'Italia, Autostrade Alto Adriatico e Anas. «Gestiamo una città viaggiante ha esemplificato Davide Sartelli, direttore di esercizio di Autostrade Alto Adriatico dove non si può improvvisare nulla e grazie ai rapporti con i concessionari di oltre confine, se succede un incidente in Germania o a Lubiana siamo in grado di gestire in tempo reale dei sistemi di regolazione dei transiti tra Tarvisio e Bolzano o tra Gorizia e Trieste facendo partire delle safety car che indirizzano i mezzi, li filtrano e li incanalano all'esterno a seconda delle esigenze». Così come Anas attraverso la sua sala operativa di Padriciano a Trieste presidia i 50 chilometri di rete autostradale e i 900 di strade statali tra Fvg e Veneto, integrandosi e rapportandosi proprio con il Cops di Udine, come ha sottolineato Antonio Marsella, responsabile della rete regionale Anas.



IL FUTURO

Sinergie che avvengono in tempo reale pure con il centro di cooperazione internazionale di Thörl Maglern in Carinzia e il Cos autostradale di Padova. Il futuro? «Quello di riuscire a ricevere degli alert di soccorso già filtrati relativi alla sola rete autostradale così da accorciare ulteriormente i tempi d'intervento», ha aggiunto ancora Bacilieri, affiancato nell'occasione della tavola rotonda anche dal direttore del IX Tronco Aspi Giuseppe Della Porta e tra gli altri, il direttore generale Autostrade AA Giorgio Damico, il responsabile gestione rete di Anas Roberto Mastrangelo e l'ad di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi collegato da remoto. A seguire il prefetto Renato Cortese, direttore centrale della Polizia Stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato, in videocollegamento da Roma, ha rivolto un saluto alle istituzioni locali presenti e ai 20 bambini del Consiglio Comunale dei ragazzi di Tavagnacco. L'evento si è concluso con lo svelamento della targa di intitolazione e la benedizione degli uffici da parte dell'assistente spirituale della Polizia di Stato don Angelo Favretto.