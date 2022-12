Il Teatro Verdi lancia il primo contest di drammaturgia sulla montagna: come partecipare

PORDENONE - Il Teatro Verdi di Pordenone con il CAI nazionale hanno annunciato il lancio del Concorso nazionale "Oltre le nuvole", per testi teatrali inediti sulla Montagna, in assoluto il primo contest a livello nazionale dedicato alla creazione di testi drammaturgici riferiti all'ambito montano. Il concorso, e relativo premio, è aperto ad autori di lingua italiana ovunque residenti. Ai partecipanti viene richiesto di affrontare tematiche sulla valorizzazione della montagna e la salvaguardia dell'ambiente, in particolare sui temi della sostenibilità, dello spopolamento e ripopolamento degli ambiti montani, delle fonti di energia rinnovabili, del turismo lento e sostenibile, della storia e le tradizioni legate alla montagna.

Quando e come iscriversi al concorso

I testi dovranno costituire un lavoro teatrale in prosa in lingua italiana (lunghezza massima 50.000 battute) e non saranno ammessi lavori già pubblicati o rappresentati; saranno giudicati da una Giuria presieduta da Antonio Massena, Presidente della Commissione consultiva per il Teatro del Ministero dei Beni culturali. Al testo vincitore sarà riconosciuto un Premio in denaro di euro 3mila oltre alla mise en espace del testo al Teatro Verdi di Pordenone. I partecipanti si possono iscrivere entro il 15 febbraio 2023. I nomi del vincitore, e di eventuali segnalati, saranno comunicati entro la metà di maggio 2023. Premiazioni e rappresentazione del testo vincitore entro la fine di giugno prossimo. «Consapevoli che nel contesto montano sono presenti problematiche di vulnerabilità ambientale, spopolamento e perdita di riferimenti culturali - spiega il Presidente del Verdi, Giovanni Lessio - Teatro Verdi e CAI hanno voluto coniugare le rispettive potenzialità offrendo occasioni uniche per vivere il connubio tra natura e cultura». Per il Presidente del CAI nazionale Antonio Montani l'iniziativa «è uno stimolo, certi che fare rete e unire le forze attive sia la strada da perseguire per il nostro comune obiettivo».