Bimba con tubercolosi a scuola: test su 60, tre pazienti monitorati

SESTO AL REGHENA (PORDENONE) - Tra le circa 60 persone sottoposte a controlli dopo il caso di tubercolosi in una scuola primaria di sono emerse. Lo ha reso noto all'Ansa il dottor Massimo Crapis, infettivologo dell'Azienda sanitaria 5. «Ciò che accomuna questi tre soggetti, due adulti e una, è il fatto di- ha precisato il medico -. Pertanto siamo orientati a pensare che si tratti di una cosiddetta, anche perché si tratta di persone asintomatiche per le quali non abbiamo disposto alcun isolamento».Tra domani e lunedì saranno sottoposte ad approfondimenti diagnostici che chiariranno se la debole positività al primo test sia dovuta alla vaccinazione oppure se abbiano effettivamente contratto la malattia. Lo screening ha riguardato tutti ie deldella bimba ammalata, ie il. I congiunti della paziente erano già stati analizzati in precedenza. In base all'esito degli esami le autorità sanitarie hanno dichiarato che si può procedere con le normali attività scolastiche.