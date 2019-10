Taser in dotazione alla polizia locale La svolta nel 2020

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Solo durante i turni più a rischio, cioè verosimilmente quelli notturni che prevedono il pattugliamento delle zone a rischio della città. Solo alcuni agenti scelti, cioè prima individuati dopo un'accurata selezione e poi addestrati a dovere. Solo in casi particolari, che saranno definiti in un regolamento ad hoc. Ma è deciso: il 2020 sarà l'anno del taser in dotazione alla polizia locale di Pordenone. Il taser, per chi non lo conoscesse ancora, è la pistola elettronica, in...