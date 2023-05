Anche la Polizia Locale dei piccoli comuni potrà avere il taser

«Grazie a un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, approvato in Commissione Affari Costituzionali e Lavoro, anche nei comuni al di sotto dei 100 mila abitanti (e sopra i 20 mila) la polizia locale potrà dotarsi di taser». Lo ha detto Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia. «Uno strumento - ha continuato - davvero utile per gli agenti che aumenta la sicurezza, valore fondamentale per tutte le comunità. Nella mia esperienza come assessore alla Sicurezza del Comune di Pordenone, capoluogo e quindi già idoneo alla sperimentazione, ho avuto l'opportunità di valutare da tempo e approfonditamente l'introduzione del taser, attualmente in fase di training.