PORDENONE - Fuori dagli ambulatori, grazie a gazebo e in qualche caso anche a veri e propri servizi di drive-in, ovviamente in miniatura. Dentro le sale consiliari dei municipi, dal momento che ormai la maggior parte delle sedute politiche avviene in forma telematica. E ancora nei Distretti sanitari, per le operazioni da mettere in campo su larga scala. Quella che inizia oggi sarà la settimana del debutto della possibilità di effettuare i tamponi anche dai medici di medicina generale. Dopo l’accordo trovato tra la Regione e i professionisti, infatti, ecco i dettagli organizzativi di una svolta che garantirà test più a portata di mano, e soprattutto liste d’attesa più corte nonché più facilità di tracciare i contatti a rischio.



L’ORGANIZZAZIONE

I medici di medicina generale, tramite l’Ordine provinciale di Pordenone, erano stati chiari: sì al tampone, ma non all’interno degli ambulatori e soprattutto a patto di ricevere i dispositivi di protezione adeguati. Tutte condizioni ampiamente accettate dalla Regione. Mascherine, camici, guanti e visiere sono in arrivo, così come dall’Azienda sanitaria sta per giungere l’ok all’utilizzo dei Distretti per lo svolgimento dei test diagnostici.



NEI DISTRETTI

I locali saranno utilizzati dai medici dei centri più popolosi, come Pordenone, Sacile, Cordenons. L’obiettivo è quello di evitare assembramenti e poter gestire tutte le richieste nel rispetto della distanza di sicurezza tra i pazienti. «Confermiamo che siamo pronti - ha spiegato ieri il presidente provinciale dell’Ordine dei medici, Guido Lucchini - e che molti professionisti si stanno attrezzando anche in modo alternativo, soprattutto nei piccoli centri».



NEI PAESI

Se in città e nei comuni più grandi, infatti, si punta sulle sedi dei distretti per “liberare” gli ambulatori dall’incombenza dei tamponi, nei piccoli comuni (la maggior parte, in provincia di Pordenone) ci arrangia in modi diversi. A Casarsa, ad esempio, si pensa di utilizzare la sala consiliare del municipio. «Una soluzione - spiega ancora Lucchini - che anche in altri centri potrebbe essere imitata». Altri medici di base, invece, approfitteranno dell’aiuto offerto dalla Protezione civile, pronta ad installare dei gazebo al di fuori degli studi dei medici di base. Le strutture provvisorie permetteranno di “salvare” gli ambulatori, permettendo ai professionisti di effettuare i tamponi all’esterno. Infine i piccoli drive-in, che alcuni medici di medicina generale realizzeranno di fronte ai propri studi. Ovviamente si tratterà di pochi casi, dal momento che non tutti gli ambulatori dispongono di parcheggi o spazi sufficienti per far defluire le auto dei pazienti in attesa del tampone. In Fvg si è scelto di non obbligare dal punto di vista giuridico i medici di base a fare i tamponi ai pazienti. Si è preferito raggiungere un accordo quadro, vista la disponibilità di massima dell’Ordine a partecipare all’operazione. E una volta rispettate le condizioni poste dalla rappresentanza di categoria, l’operazione è potuta partire. In settimana inizierà a concretizzarsi.

