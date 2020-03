PRATA Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla Opitergina, la strada provinciale 35 che porta a Oderzo. Un operaio di Villanova, Antonio Gianotto, 57 anni, da tutti chiamato Fabio, è morto in seguito alle gravi lesioni riportate. Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio di Puia: Gianotto è rimasto incastrato nell’abitacolo, l’altro automobilista inizialmente è fuggito nei campi per poi tornare sul luogo dell’incidente.

I SOCCORSI

L’allarme è arrivato al Nue112 di Palmanova alle 17.10. La Sala operativa regionale del soccorso ha allertato personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sacile, che sul posto hanno inviato un equipaggio del Radiomobile. Ai primi soccorritori la situazione è apparsa molto grave. In mezzo alla strada era rimasta un’auto, una Fiat Punto, completamente distrutta. I Vigili del fuoco di Pordenone, arrivati per primi sul luogo del sinistro, hanno prestato i soccorsi a Gianotto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Quando è arrivata l’ambulanza del 118, i pompieri hanno rimosso le portiere e usato i divaricatori idraulici per poter estrarre il ferito e affidarlo alle cure dei sanitari. Una volta stabilizzato e sistemato sulla barella spinale, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Dopo essere stato intubato e accolto in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione, è spirato. Inutilmente medici hanno tentato di rianimarlo. Gianotto era responsabile dell'accoglienza degli arbitri nel Prata Falchi, società calcistica di cui faceva parte come dirigente sin dalla sua nascita. Era molto stimato e molti giocatori lo chiamavano "presidente".

GLI ACCERTAMENTI

A occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente sono i carabinieri del Radiomobile di Sacile, che ieri pomeriggio hanno eseguito i rilievi che permetteranno di stabilire responsabilità ed eventuali omissioni. Da quanto si è appreso, Gianotto è stato tamponato da un’Audi A4 giunta a forte velocità. Alla guida c’era A.M., un 23enne di origini albanesi che vive a Fiume Veneto e ha famiglia a Prata. Durante una manovra di sorpasso, il giovane si è accorto che davanti a lui un’auto stava girando in via della Chiesa. Non sarebbe riuscito a evitare l’impatto e per ha rinunciato alla manovra. Nella fase di rientro, però, ha tamponato violentemente la Punto. L’utilitaria ha girato su se stessa, mentre l’Audi A4 ha proseguito la corsa per una trentina di metri. Il 23enne si è uscito dalla macchina e si è allontanato lasciando il mezzo sulla strada.

L’ARRESTO

A.M., queste le iniziali del giovane automobilista, è tornato sul luogo dell’incidente in un secondo tempo e si è presentato all’equipaggio dei carabinieri impegnato negli accertamenti. È stato accompagnato in caserma a Sacile. Ieri sera i carabinieri, su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Monica Carraturo, lo hanno arrestato per omicidio stradale. Al giovane è stato evitato il carcere. Almeno fino a lunedì, quando la Procura valuterà la sua posizione, resterà agli arresti domiciliari.

