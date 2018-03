Tamponamento in autostrada tra la Bmw e la Focus: due in ospedale

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) -lungo la autostradaprima dell'uscita di, in direzione Portogruaro - Conegliano poco prima delle 18 di ieri, venerdì 16 marzo. Per cause in corso di accertamento due auto si sonoe due persone sono rimastein maniera lieve. Si tratta dei conducenti di una Bmw e di una Ford Focus.Inizialmente per loro si era temuto ile la centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto l'elicottero decollato da elibase di Campoformido. Per fortuna lo scontro, avvenuto nel tratto dellatrae Fontanafredda, si è poi rivelato meno grave: l'eliambulanza è rientrata alla base e i due feriti sono stai trasportati con l'autolettiga in, in codice verde. Per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità è intervenuta la polizia stradale; per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone.