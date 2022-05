Furgone tampona un'auto in coda e si ribalta nel fosso. Ferita un'impiegata Foto

SACILE - Un furgone ha tamponato un'auto in coda sulla Pontebbana, in via Trento, e ha finito la corsa rovesciandosi nel fosso. L'incidente si è verificato poco dopo le 12 di oggi, giovedì 5 maggio 2022, a Sacile. L'autista del furgone, un trentenne di Pordenone, è rimasto illeso. L'automobilista, un'impiegata di 40 anni che risiede a Sacile, è stata invece trasportata per accertamenti all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono buone. La centrale operativa della Sores di Palmanova, vista la dinamica dell'incidente, aveva allertato anche l'elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sacile.