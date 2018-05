Tamponamento in Pontebbana: 2 vetture si incendiano, 5 feriti

di Paola Treppo

CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone) -tra quattro auto di cui due si sononel pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile, intorno alle 16.30, a, vicino al Ponte della Delizia, sulla Pontebbana.Si tratta di unaccaduto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità. Nell'impatto, 2 delle 4 auto si sono incendiate.Fortunatamente gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli. Cinque le persone coinvolte, tutte ricoverate in ospedale per controlli. Sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze.