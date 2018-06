Mamma americana con tre figli in auto causa un incidente e scappa

di Paola Treppo

PORDENONE - Cona Pordenone edal luogo dell'incidente senza prestare soccorso alla conducente della vettura che aveva tamponato. Era il 7 giugno scorso e lo scontro era avvenuto intorno alle 18.30 lungo via Aquileia, in prossimità della rotatoria, all'innesto con via Revedole, in direzione Udine. Dopo il tamponamento e la fuga della pirata della strada, la conducente della macchina tamponata era dovuta ricorrere alle cure mediche e, per lei, i primi feretri emessi dal pronto soccorso parlavano di 5 giorni di prognosi.Gli agenti della polizia locale die dell'Ufficio infortunistica stradale si sono messi subito al lavoro per identificare il pirata della strada; non è stata una indagine facile perché, a loro disposizione, c'erano solo alcune lettere ed alcuni numeri della targa. Poche anche le testimonianze delle persone che avevano assistito all'incidente.Nelle ultime ore la polizia locale è riuscita a rintracciare il veicolo e poi la conducente. Si tratta di una, unadi 35 anni che, nel momento del tamponamento, viaggiava in auto con i suoi tre figli. Dopo un iniziale tentennamento, messa alle strette, ha ammesso le sue responsabilità ed è stataper fuga dopo uncon feriti, omissione di soccorso e lesioni.