Fa legna per l'inverno nel suo terreno: taglia un tronco e spunta la droga

di C.A.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRAVISDOMINI - Tra febbraio e marzo aveva abbattuto alcuni alberi in un terreno di Pravisdomini, li aveva portati a casa e lasciati asciugare per trasformali in legna per l’inverno. Nei giorni scorsi ha cominciato a tagliarli per preparare la catasta. Quando tra le mani gli è capitato un tronco cavo, con grande sorpresa ha scoperto che all’interno era pieno di hascisc. PRAVISDOMINI - L’agricoltore di Pravisdomini ha estratto un primo panetto, poi un secondo e un altro ancora. Quando ha svuotato il tronco, tra le...