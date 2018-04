Taglia l'erba vicino a casa: scivola sul pendio e si spacca una gamba

di Paola Treppo

TRAMONTI DI SOTTO (Pordenone) - Dopo aver tagliato l'erba vicino alla strada, in località, non lontano da casa, nei borghi di, èsul pendio procurandosi una sospettaa una gamba. Vittima dell'incidente domestico accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 aprile, un uomo di Campone, A.D. le sue iniziali. A udire le suedi aiuto è stato un altro abitante della zona montana che ha allertato i soccorsi. Siamo nel comune diSul posto è intervenuto l'equipaggio sanitario di una ambulanza ma è stato necessario anche l'aiuto del soccorso alpino del Cnsas di Maniago per trasportare il ferito in barella fino all'autolettiga perché l'uomo era caduto su un prato che presenta una forte pendenza. Una volta stabilizzato dal personale medico, i tecnici del soccorso alpino hanno imbarellato il ferito e lo hanno portato all'ambulanza parcheggiata sulla strada, a margine del pendio. Sul posto anche i vigili del fuoco.