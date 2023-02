PORCIA - Continua a far parlare l'imminente costruzione del nuovo supermercato nell'area di proprietà della Cimo Immobiliare, tra corso Lino Zanussi lungo la statale 13, via Alessandro Volta e via Parini. Con una lettera indirizzata al sindaco Marco Sartini e all'assessore Riccardo Turchet, è l'Ascom a dar voce ai timori dei commercianti locali e dei comuni confinanti. Nel documento si ricorda innanzitutto che già il 18 marzo 2016 Ascom aveva espresso un parere sfavorevole in merito alla richiesta di parere dell'amministrazione comunale sulla variazione del Piano comunale riferito ai "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita". L'associazione aveva quindi chiesto un incontro urgente con il Comune di Porcia, considerando che l'allora applicazione della normativa Bolkenstein consentiva di contenere lo sviluppo delle aree commerciali per mantenere l'equilibrio complessivo socio-economico non solo di Porcia, ma anche dei comuni vicini. Proprio nello Studio di settore approvato dall'amministrazione comunale, è stato specificato che il nuovo punto vendita avrebbe attratto soprattutto acquirenti in transito lungo la Pontebbana.



L'IMPATTO

Nella lettera si sottolinea che «dell'impatto sovracomunale di tale decisione si continua a non tenerne conto, sia in termini di valutazione della "concorrenzialità" sia di servizio al consumatore che risulta fortemente distorta». In seguito, il 27 ottobre 2022, è stata adottata una variante richiesta dall'anonimo investitore privato per favorire la realizzazione del suo supermercato. Ascom aveva anche allora chiesto una riunione per approfondire la questione. In questo incontro, che ha avuto luogo il 24 novembre, l'assessore Turchet si è potuto confrontare con i rappresentanti dell Ascom: il presidente provinciale Fabio Pillon, il presidente mandamentale Federico Ingargiola e il direttore Luca Penna. In tale occasione la rappresentanza ha confermato le forti preoccupazioni riguardo il nuovo insediamento. Come riportato nella lettera, Ascom ha voluto evidenziare anche «il devastante impatto negativo per i piccoli esercizi di vicinato», oltre che per l'ulteriore ampliamento delle superfici di vendita lungo un asse viario sul quale esistono già diversi esercizi commerciali al dettaglio nell'area di pochi chilometri.



L'ASSESSORE

Durante l'incontro Turchet ha rassicurato i vertici dell'Ascom, promettendo che li avrebbe tenuti aggiornati sulla vicenda proprio per arginare l'impatto creato dal nuovo supermercato e tutelare le attività commerciali già esistent. Attività messe a dura prova dal recente aggravarsi della situazione economica causata prima dalla crisi pandemica, poi da quella energetica e infine dalla crescente inflazione. Questi sono tutti argomenti già sviluppati e concordati sul Tavolo congiunto dei Distretti del commercio, al fine di sostenere proprio gli esercizi di vicinato a fronte di un'espansione indiscriminata di ampie superfici di vendita che mettono a rischio le attività delle imprese più piccole.



LA VALUTAZIONE

Tant'è che si è valutato di riconsiderare, o almeno sospendere, alcune decisioni adottate prima della pandemia, riguardanti il settore commerciale. In questo modo si è voluto evitare di peggiorare ulteriormente una situazione estremamente preoccupante, come attestato dalla riduzione dei consumi e dai recenti dati sulle chiusure delle imprese del commercio al dettaglio. Infatti dal 2019 a oggi, nella provincia di Pordenone, sono diminuite del 4,2% e dal 2016 addirittura del 5,9%. Il documento si conclude con l'invito all'amministrazione comunale a tenere in considerazione quanto sopra, confermando la disponibilità dell'Ascom a collaborare per ulteriori confronti e approfondimenti.