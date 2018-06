CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - La legge non tutela gli accordi di gioco, ma un patto tra amici diventa un obbligo morale e va rispettato. La Corte d'appello di Trieste ha ribaltato la sentenza che scagionava Dino Cordenons, 61 anni, di Porcia, accusato dagli ex compagni di lavoro di aver riscosso una vincita al Superenalotto e di non averla ripartita con il gruppo con cui per oltre 10 anni aveva tentato ogni settimabna la fortuna. Se in primo grado era stato scagionato con formula piena dall'accusa di appropriazione indebita perchè il fatto non...