Superbonus, cosa succede ora? Ciriani: «Possibili modifiche ma il problema è gigantesco»

Superbonus, quali scenari dopo lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura? Il governo convoca lunedì pomeriggio le categorie interessate dalle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizi.

Superbonus, Ciriani: «Abbiamo dovuto scegliere»

Il sottosegretario Mantovano ha convocato i presidenti di Ance, Confindustria, Confedilizia, Confapi e Alleanza delle cooperative italiane. «Molti hanno passato il cerino a quelli che venivano dopo, il governo Meloni ha dovuto scegliere, non si poteva rinviare», dice Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, secondo cui «alcune modifiche si potranno fare ma il problema è gigantesco».

La riunione di lunedì

Lunedì alle 16.30 a Palazzo Chigi il governo incontrerà i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace, per un confronto sulle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il superbonus. A questa riunione seguirà alle 17.15 quella con le categorie interessate, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza cooperative italiane. Per il governo, a quanto si apprende, parteciperanno alle riunioni il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, quello dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, il viceministro all'Economia Maurizio Leo, oltre al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.