Sul fianco dopo essere finita nel fosso: auto distrutta, giovane miracolato

SESTO AL REGHENA - Se l'è cavata con diverse contusioni ma può ritenersi miracolato il 26enne che questa mattina, 16 febbraio, a Bagnarola di Sesto al Reghena, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. La sua auto, all’uscita di una semicurva, in via Mielma, è finita nel fosso percorrendo una trentina di metri prima di schiantarsi con una spalletta di cemento.

La vettura, a causa del violento urto, è ritornata sulla carreggiata mettendosi su un fianco.

Il giovane è stato estratto dall’abitacolo distrutto dai vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare con le pinze oleodinamiche lamiere e sedile di guida, e dal personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso.

Miracolosamente l’automobilista ha riportato soltanto qualche contusione.