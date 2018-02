Per una delusione d'amore si butta dal quinto piano e muore a 43 anni

di Paola Treppo

BASSA FRIULANA e PORDENONE - Un uomo di 43 anni èdopo essersidaldi una palazzina di un paese della. Si tratta di una persona che vive nele che aveva raggiunto alcuni amici che abitano in provincia diErano da poco passate le 20.30 di ieri, lunedì 19 febbraio, quando si è consumata la tragedia. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112, e sul posto è arrivata dopo poco l'equipe medica con unainviata dal centrale Sores di Palmanova. Sono arrivati a supporto anche i vigili del fuoco. Per il 43enne, però, purtroppo, non c'era più nulla da fare, se non constatare il decesso per le gravissime ferite riportate nelladall'alto.Non sono chiari i motivi del gesto. L'uomo non stava bene e pare si fosse allontanato da casa per, cercando conforto tra gli amici. Ma anche questo tentativo di riprendersi non è servito. In preda a un tremendo momento di sconforto, l'uomo si è rifugiato disperatamente nell'alcol e poi si è gettato dal quinto piano, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenute per tutti gli accertamenti anche le forze dell'ordine. Informato il magistrato di turno della Procura di Udine, che poi ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma, il corpo esanime del 43enne è stato composto nell'obitorio dell'ospedale di Palmanova, a disposizione dell'autorità giudiziaria.