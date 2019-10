Accende la stufa e brucia la casa: si mette in salvo mentre salta tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRAVISDOMINI - Ha acceso la stufa, la legna ha cominciato a scoppiettare ed è divampato un incendio. Giampiero Lisei, classe 1942, residente a Barco, ha cercato di spegnere le fiamme, ma non ce l'ha fatta. È riuscito a mettersi in salvo mentre il fuoco avvolgeva tutta la stanza. Erano le 15 di ieri pomeriggio. Un fumo nero e denso, visibile a chilometri di distanza, si è alzato dal rustico di via di Sopra. I Vigili del fuoco di Pordenone hanno messo in campo quante più forze possibili, consapevoli che le fiamme...