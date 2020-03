Studio legale in fiamme: grazie all'autocertificazione gli agenti salvano l'avvocato

PORDENONE - L'autocertificazione per gli spostamenti salva un professionista di Pordenone il cui studio stava andando a fuoco. E' accaduto oggi pomeriggio quando due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblici “Squadra Volante” della Questura di Pordenone, sono intervenuti presso uno stabile nel centralissimo viale Martelli ove si era sviluppato, all’interno di un appartamento, un incendio con un'evidente colonna di fumo nero. Giunti sul posto, mentre si attivavano anche i Vigili del Fuoco, gli agenti si sono accorti che l’appartamento in questione era la sede di uno studio legale.



In quel momento si sono ricordati di aver controllato poco prima un professionista che aveva consegnata l’autodichiarazione, riconoscendolo dalla targa dello studio. Grazie a questa intuizione i poliziotti hanno contattato l'avvocato il cui telefono era annotato nell’autodichiarazione, consentendo allo stesso l’immediato intervento presso lo stabile, scongiurando ben più gravi conseguenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA