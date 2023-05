SAN VITO - Avevano un grinder con dentro residui di marijuana, fiutata dal cane antidroga della polizia locale di Azzano Decimo.

Due studenti, entrambi maggiorenni, sono stati fermati nei giorni scorsi nel piazzale delle corriere di San Vito, vicino alla stazione ferroviaria e al liceo Le Filandiere, nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I ragazzi, non residenti nel sanvitese, sono stati accompagnati al Comando di Polizia locale per gli accertamenti del caso. Come da sospetti, la sostanza vegetale ritrovata nel grinder, in piccole quantità, era proprio marijuana, dato confermato dall'esito del narcotest.

Gli agenti hanno sequestrato l'accessorio, spesso usato da chi consuma cannabis, perché permette di triturare e sminuzzare facilmente le infiorescenze essiccate e assumerle in vari modi.



SCUOLE SICURE

I controlli sono stati effettuati nell'ambito del progetto Scuole Sicure. La Polizia locale di San Vito è stata supportata, nell'attività, da due operatori della polizia locale della Comunità di Montagna della Carnia e dall'unità cinofila del comando di Azzano Decimo, con un operatore e il cane pastore del Lagorai, Nico.

Il monitoraggio si è svolto questo lunedì al termine della mattinata scolastica, mentre i ragazzi si trovavano nel Terminal Studenti in attesa di rientrare a casa con i mezzi pubblici e all'interno delle corriere stesse.

Si tratta della seconda tranche di controlli nel giro di pochi giorni. Solo un paio di settimane fa, gli studenti che frequentano le scuole superiori di San Vito e si muovono in autobus erano stati "ispezionati" insieme ai loro zaini dallo stesso cane Nico. Nessuna sostanza era stata individuata, a differenza di quanto avvenuto l'altro ieri. Nel complesso, dunque, alla luce dei due monitoraggi, il ritratto che emerge dei ragazzi è positivo.



RITRATTO POSITIVO

«Non abbiamo riscontrato particolari problemi commenta la comandante della polizia locale di San Vito Debora Martone . Nei due casi segnalati, poi, la quantità di sostanza era molto esigua. Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia: il nostro impegno sulle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio continuerà il prossimo anno scolastico».

Pochi giorni fa gli studenti sono stati coinvolti in un'altra esperienza di un certo impatto. I ragazzi delle quarte, in particolare, hanno avuto l'occasione di provare, negli spazi del liceo, un simulatore che permette di conoscere da sobri gli effetti che consumo di sostanze, stanchezza e distrazione hanno sulla capacità di guida. «Hanno compreso chiaramente evidenzia Martone il ritardo nei tempi di reazione, le limitazioni della capacità visiva e i disturbi dell'equilibrio che si verificano sotto l'effetto di alcol o di droghe. Indubbiamente tutti sono usciti da questa esperienza arricchiti di conoscenze e più consapevoli».

Più in generale, agli interventi di sensibilizzazione e informazione presso le scuole coinvolte nell'iniziativa hanno partecipato in totale 635 studenti. Sono tante le attività che hanno segnato l'anno scolastico 2022-2023, per quanto riguarda il percorso scelto dal Comune di San Vito nell'aderire al progetto Scuole Sicure. Oltre agli incontri informativi e all'intensificazione della presenza della Polizia locale nelle scuole secondarie di primo grado, il piano ha previsto un'altra azione concreta.

Si tratta dell'installazione di due telecamere di videosorveglianza con un sofisticato sistema di riprese a 360 gradi, anche a raggi infrarossi, acquistate con i fondi del progetto. Una, in via Stazione, serve a monitorare la zona del liceo, l'altra, in via Dante, quella dell'istituto Sarpi. In questi mesi, non solo i ragazzi, ma anche gli agenti stessi della Polizia locale sono stati coinvolti in incontri di formazione con personale esperto in tema di sostanze stupefacenti.