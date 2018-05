Alunna scende dallo scuolabus Travolta, è in terapia intensiva

di Paola Treppo

AVIANO e BARCIS (Pordenone) - Scende dallo: travolta da un'auto, 15enne finisce in. L'è accaduto adpoco dopo le 14 di oggi, giovedì 31 maggio, all'altezza del civico 29 della provinciale 29, la Panoramica che poi porta al santuario di Madonna di Monte, all'incrocio con via del Santuario.La ragazza, una cittadinache vive ad Aviano, era scesa dalla corriera e stava andando a casa dopo aver terminato le lezioni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Aviano, la minorenne è passata oltre il pullman, per attraversare la strada, ed è a quel punto che una donna alla guida di una auto l'ha travolta.L'automobilista, di, non viaggiava a velocità elevata e ha tentato in ogni modo di evitare la ragazza. Ha frenato ma l'impatto è stato inevitabile. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di una ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido, in codice rosso.Dal velivolo è stato sbarcato il medico rianimatore che ha stabilizzato la giovane, poi trasportata all'ospedale di Pordenone con una autolettiga. La 15enne è, accolta in terapia intensiva; ha riportato un serio trauma cranico. Per lei la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la conducete della vettura che stava viaggiando da Marsure in direzione Aviano. Il bus, invece, era fermo sulla corsia opposta, per far scendere gli