FONTANAFREDDA - Attraversamento pedonale personalizzato e animato alla scuola dell'infanzia paritaria Anto Zilli e del nido integrato Mamma Margherita della parrocchia di San Giorgio a Fontanafredda.

Da sabato le strisce bianche realizzate sul parcheggio privato della scuola in viale Europa Unita, sono divenute veri e propri personaggi che al mattino accolgono i bambini e i rispettivi genitori.

«Proprio perché realizzate in proprietà privata spiega don Andrea Della Bianca, ancora referente per la Zilli non devono essere conformi al dettato del Codice della strada. Così abbiamo pensato di farle disegnare in modo un po' personalizzato. Non sono tutte rigorosamente parallele, e ora la nostra maestra Stefania Bortolin le ha anche animate».



CODICE DELLA STRADA

Una precisazione doverosa perché, da quando sono state realizzate ed erano in attesa di essere "animate", più di qualcuno ha sollevato il problema della loro difformità rispetto al Codice della strada: «Quando abbiamo fatto disegnare i nuovi stalli dei parcheggi abbiamo chiesto di dare forme particolari al passaggio pedonale sul sito privato». Così quei rettangoli si sono animati e rappresentano le mamme e i papà che accompagnano a scuola i loro piccoli. Quando i bambini arrivano, ad accoglierli al mattino c'è proprio don Andrea e l'arrivo è anche un momento di gioia con quiz e giochi. I bambini seguono l'andamento del passaggio pedonale, saltano tra un blocco bianco e l'altro, insomma per loro la giornata e l'arrivo in asilo comincia con il divertimento.



PERCORSO CICLABILE

All'interno della scuola è stato disegnato comunque anche un vero percorso ciclabile e pedonale per educarli da subito alle regole del Codice della strada. Tutti i giorni, accompagnati dalle loro maestre a bordo dei loro tricicli o delle piccole auto, i bambini seguono le indicazioni della segnaletica. Rispettano lo stop e attraversano sul passaggio pedonale. «Una volta era sempre un caos. Ora invece sono i primi a seguire il percorso». In fondo alla lunga pista le casette in plastica, non più utilizzate, sono state trasformate in garage per le loro "automobili".



PLASTICA AL BANDO

Da un po' di tempo la scuola sta attuando una eliminazione dei giochi in plastica, «almeno per quanto possibile. Così le casette sono state sostituite da altri giochi in legno realizzati dagli stessi genitori. Lo scorso anno - spiegano alla scuola - grazie ai genitori è stata realizzata la pista per l'educazione stradale nonché alcuni giochi per il giardino dove fa bella mostra di sé anche un bell'orto con tante piantine. Il più gettonato è un'auto con vari posti a sedere realizzata con vecchi pallet, con tanto di ruote e volante. Ma si divertono tantissimo anche con i soli pezzi di tronco che spostano continuamente. Purtroppo non tutti i giochi si possono realizzare in legno, così ad esempio gli scivoli sono ancora in plastica».