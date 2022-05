PORDENONE - Lo psicologo entra in azienda. Le difficoltà legate a questo particolare momento storico, tra pandemia, incertezze lavorative per il futuro e le ripercussioni economiche che inevitabilmente arrivano dal conflitto tra Russia e Ucraina, possono destabilizzare i lavoratori e ripercuotersi, dunque, non solo sulla loro attività professionale ma anche sulla loro vita privata. Per questo W&P Cementi e Friulana Calcestruzzi (entrambe realtà imprenditoriali sanvitesi, che fanno parte del gruppo Alpacem), con il supporto di Randstadt Risesmart hanno deciso di aprire lo sportello di counseling: uno spazio privato dove i dipendenti potranno usufruire del supporto di professionisti per far fronte alla pressione psicologica di un momento di incertezza e paura che, dopo due durissimi anni di pandemia e con i venti di guerra che spirano forte da Est, pare non voler allentare la morsa.

I DETTAGLI

Un'iniziativa che viene riproposta, visto il successo che aveva già ottenuto in precedenza. «L'attenzione alla qualità della vita dei nostri collaboratori - fanno sapere dal gruppo - è da sempre un valore portante della filosofia aziendale di W&P Cementi e Friulana Calcestruzzi, come ampiamente dimostrato durante tutta la storia aziendale (ad esempio con il Progetto Acqua e il Progetto sicurezza in azienda), ma in particolare nell'emergenza di questi due lunghi anni di pandemia. Anni in cui le nostre due aziende non si sono risparmiate per alleviare una situazione drammatica: dalla polizza Covid-19 al progetto di solidarietà post Covid, sino allo sportello Counseling, W&P Cementi e Friulana Calcestruzzi si sono dimostrati ancora una volta attenti a cogliere e possibilmente risolvere eventuali punti critici per la qualità della vita di chi collabora ogni giorno con noi».

Lo sportello counseling, sull'onda dell'entusiasmo che si è venuto a creare tra i dipendenti (il gruppo, che conta 22 sedi tra Austria, Slovenia ed Italia, conta complessivamente 650 dipendenti, mentre il progetto è rivolto ai 65 lavoratori friulani) verrà attivato da metà maggio, per tre mesi, con la collaborazione di Randstadt Risesmart. I collaboratori potranno usufruire di quattro incontri della durata di 50 minuti l'uno, che si svolgeranno in forma di videochiamata rigorosamente anonima. «Quattro incontri per stimolare la resilienza, la capacità di reazione, per rielaborare e metabolizzare il vissuto ed abbracciare con un sorriso la vita lavorativa e personale», annunciano le due aziende. Una politica di welfare che, per la prima volta, era stata attivata nel 2021, ad un anno dall'inizio della pandemia, che aveva ottenuto buoni riscontri. Con diversi dipendenti che, anche per un semplice consulto, si erano fatti avanti per esprimere preoccupazioni e timori del momento. Non solo sportello counseling. W&P Cementi metterà a disposizione dei dipendenti il kit wear & personal che comprende cinque capi pantalone o salopette, altrettanti giubbini e nove t-shirt (tutti confezionati su misura).

L'abbigliamento da lavoro del kit «è di alta qualità tessile, robusto, resistente nonché comodo. Ogni singolo capo etichettato può essere anche rammendato e/o sostituito, se necessario, anche in caso di cambio taglia e viene restituito in busta chiusa al fine di garantire l'igiene e protezione ai fini Covid. Il successivo servizio di lavanderia - si legge in una nota - viene effettuato nelle più moderne linee di lavaggio che, grazie a tecnologie innovative, riducono il consumo di acqua, detergenti ed energia, garantendo una pulizia e sanificazione perfetta e, al contempo, la tutela dell'ambiente».