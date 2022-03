CORDENONS - Farà tappa a Cordenons lo Street food festival, la manifestazione dedicata al cibo di strada, che porterà in piazza della Vittoria numerosi food truck provenienti da tutta Italia. L'appuntamento, che nel 2021 era stato spostato a fine agosto, tornerà nella sua versione originale: l'appuntamento è, quindi, dal 17 al 19 giugno, per un intero weekend dedicato agli appassionati del cosiddetto cibo da strada. Una tre giorni che sarà arricchita da eventi collaterali e che fa il paio con la prevenzione e la sensibilizzazione ad adottare stili di vita sani. «Io e l'assessore Silvia De Piero, che segue la parte delle politiche sociali spiega il vicesindaco Andrea Serio abbiamo partecipato, nei giorni scorsi, a un incontro con i rappresentanti dell'associazione Gente di strada, che promuove e organizza lo Street food festival. Come amministrazione abbiamo offerto la massima disponibilità ad ospitare nuovamente la manifestazione che, ci è stato garantito, animerà Cordenons dal 17 al 19 giugno».



Garantiti eventi musicali e di importanza sociale. «Auspichiamo sostiene Serio che in quei tre giorni possano essere numerosi i momenti di aggregazione. Anche perché, se è vero che con la fine del mese terminerà l'emergenza sanitaria da Covid-19, è facile ipotizzare che a giugno la situazione sarà nettamente migliore rispetto a quella attuale o di qualche mese fa. Attraverso lo Street food festival vogliamo, inoltre, sostenere la ripresa del commercio in città e, quindi, riportare la gente in piazza».



Il centro storico di Cordenons sarà popolato da bancarelle e i produttori presenteranno le degustazioni al pubblico. Numerosi, come detto, gli eventi collaterali. È possibile che venga riproposto, magari con una veste diversa rispetto al passato, anche il filone dedicato ai disturbi alimentari. Così come la sensibilizzazione dei giovani sul consumo consapevole e moderato delle bevande alcoliche. Più in generale alle numerose sfaccettature riguardanti la sfera delle dipendenze.



«A breve cominceremo a occuparci della parte organizzativa della manifestazione - puntualizza Serio - ma è ormai certo che le giornate saranno tre e il cibo verrà venduto a prezzi modici, così da agevolare maggiormente le famiglie». Non solo: grazie alle predisposizione di ombrelloni e vele, si potranno assaporare i cibi da strada durante l'intera giornata all'aperto, in compagnia, ma comunque riparati. L'idea di fondo è creare un evento aperto a tutti, dai grandi ai piccini, ma soprattutto alle famiglie, che potranno scoprire i cibi da strada e le specialità delle varie regioni, semplicemente passeggiando per le aree centrali di Cordenons. La volontà di tenere calmierati i prezzi va proprio in questa direzione: sarà possibile spendere poco (o comunque il giusto) e, comunque, avere a disposizione prodotti di qualità garantita.