Un weekend di Street Food: l'appuntamento con le "ghiotte" bancarelle a Cordenons

di Marco Agrusti

CORDENONS - Il 2018 porterà in dote lo, il cibo da strada da gustare passeggiando in piazza della Vittoria. L'annuncio l'ha dato poco prima della fine del 2017 il sindaco Andrea Delle Vedove. L'evento dovrebbe chiamarsicon ogni probabilità troverà posto a. Dureràe sarà collocata al termine degli eventi legati alla campagna Alcol e stili di vita, varata l'anno scorso dall'assessore Laura Recchia e finalizzata alla sensibilizzazione dei giovani sul consumo consapevole e moderato delle bevande alcoliche.«Il 2018 - ha annunciato il sindaco - sarà un anno molto ricco di eventi. Tra questi ci sarà spazio per una prima novità, che riguarderà appunto l'arrivo dello street food in piazza della Vittoria. Per due giorni il centro sarà popolato dalle bancarelle e i produttori (bisogna ancora capire se a poter vendere la propria merce saranno solo quelli locali oppure se la manifestazione amplierà il suo raggio, includendo anche pietanze provenienti da fuori regione, ndr) presenteranno le degustazioni al pubblico. È la prima volta che organizziamo un evento simile a Cordenons. Durerà verosimilmentee si farà a giugno». Per ora i dettagli terminano qui, ma nelle prossime settimane l'amministrazione svelerà qualche particolare in più sulla nuova manifestazione. Ma non ci sarà solo lo Street food time...