Multati perché chiedevano l'elemosina e disturbavano, non hanno mai pagato

PORDENONE - Segnalati dai cittadini, fermati dalle forze dell’ordine, in alcuni casi anche allontanati dalla città con provvedimenti specifici. E naturalmente multati seguendo il regolamento comunale chiamato a difendere il decoro urbano. Solamente che quelle multe, alcune risalenti addirittura a tre anni fa, non le hanno mai pagate. Come se non fossero mai esistite. E ora il Comune ha scelto la strada delle ingiunzioni, nella speranza di risolvere una situazione che agli occhi di qualsiasi normale cittadino sembra oltre che strana, anche spiacevole. I protagonisti della storia sono alcuni cittadini stranieri che nel corso del tempo sono stati multati perché richiedevano l’elemosina in centro in modo disturbante oppure che occupavano il suolo pubblico svolgendo attività non consentite.



I PARTICOLARI

Emil Farkas, 27enne originario della Slovacchia (quindi un cittadino comunitario), ha collezionato tre provvedimenti di ingiunzione. Era stato multato dalla polizia locale altrettante volte nel 2018. Il 27 maggio si era sistemato a terra in piazzetta Calderari e aveva poggiato sempre a terra i suoi effetti personali per poi chiedere l’elemosina ai passanti. Secondo la polizia locale «impediva e ostacolava la circolazione». Duecento euro di multa, mai pagati. Lo stesso 27enne aveva “vinto” anche una seconda contravvenzione da 100 euro. Un altro importo che il Comune non ha mai visto. Un’altra ordinanza di ingiunzione. Due giorni prima, sempre il cittadino slovacco si era travestito da mimo di fronte all’ospedale di Pordenone. Aveva violato il regolamento sul rumore. Sessanta euro di multa, mai pagati. Sono quattro, invece, le ordinanze di ingiunzione a carico di Maria Marita, cittadina rumena di 34 anni. Lievita anche la cifra, che nel suo caso arriva a mille euro. La donna aveva collezionato quattro multe nel 2018 per aver chiesto la questua disturbando in piazzetta del Cristo e in viale Martelli. In un caso aveva anche violato l’ordine di allontanamento ed era tornata proprio dove non poteva stare, ottenendo una multa da 600 euro. Peccato però che dei mille euro previsti il Comune ne abbia incassati zero. Due le multe mai incassate da Lucian Tanase, cittadino rumeno di 40 anni che chiedeva l’elemosina in viale Cossetti. Trecento euro in totale. Infine si punta, tramite l’ingiunzione, ad ottenere anche i cento euro che doveva al Comune Nicolae Caldarar, 50enne rumeno che chiedeva l’elemosina in via Montereale.



LE CONSEGUENZE



Tutti i destinatari delle ordinanze di ingiunzione emanate dal Comune ora hanno un mese di tempo (trenta giorni) per provvedere al pagamento delle multe i cui importi non sono mai stati corrisposti. Non è la prima volta che accadono episodi simili. Anni fa il Municipio ebbe lo stesso problema, non riuscendo più a riscuotere il denaro dovuto. Non un ottimo precedente in vista di questa “battaglia” legale.