LATISANA - Gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia contribuiscono significativamente alle casse dei Comuni e di Fvg Strade, la società che si occupa del mantenimento della viabilità regionale, quando il loro comportamento non supera la prova dell’autovelox o quando lasciano scadere il biglietto della sosta. A dirlo sono gli incassi che i municipi della regione hanno realizzato nel 2021 e che consegnano, tra gli altri, due “bottini” particolarmente consistenti.



IL PRIMO

La palma degli incassi, nell’indagine elaborata da Open Polis, va a Trieste, la città che in un solo anno è riuscita ad portare nelle casse comunali 5 milioni 767mila 447 euro, ovvero 28 euro di entrate per ogni cittadino, se non fosse che l’introito è ripartito tra ente comunale e società gestore delle strade. Cifre superate da quelle che è riuscito a realizzare il Comune di Latisana, attraversato dal famosissimo “stradone” che conduce dritto, dritto a Lignano e al mare. Ebbene, nel 2021 sulla via dell’estate sono state comminate molte meno multe rispetto a Trieste, ma di un peso tale da quasi eguagliare l’ammontare complessivo realizzato nel capoluogo regionale. L’incasso comunale, ripartito con Fvg Strade, è stato infatti di ben 5 milioni 596mila 960 euro, che diviso per il numero di abitanti significa un introito virtuale pro capite dei 423 euro.



EFFETTO STRADONE

Effetto «stradone» probabilmente anche nel territorio di Lignano, dato che la presenza degli stranieri nel perido estivo fa introiettare oltre 566mila euro. Insomma, le conformazioni geo-sociali della regione influenzano anche i comportamenti degli automobilisti e le conseguenti contravvenzioni: più frequenti e meno costose in città, meno numerose, ma decisamente più importanti rispetto a quanto previsto dal codice della strada, sulle arterie che conducono in vacanza. La terza posizione per incassi è appannaggio del Comune di Udine, un’altra città che non scherza quanto a contrassegni rosa staccati: quasi 75mila due anni fa, quasi come se ogni cittadino udinese, compresi i neonati, fosse stato autore di un’infrazione. In questo caso il flusso di incassi derivanti dalle multe è stato di un milione e 500mila 482 euro, una cifra contenuta se calcolata pro capite, ovvero solo 15 euro. Se però nell’elenco si guardano le entrate pro capite e non quelle complessive, a collocarsi subito dopo Latisana non è una città, ma un piccolo paese del Medio Friuli, ovvero Bertiolo.



LA FERRATA

In questo caso il numero delle multe non è eccessivamente elevato, ma gli incassi arrivano a 618mila 375 euro, pari a un introito virtuale per ogni cittadino di 260 euro. A determinare il valore delle multe, anche in questo caso è probabilmente la tipologia delle strade. Bertiolo, infatti, è attraversata dalla strada provinciale del Ponte di Madrisio, la cosiddetta «Ferrata» che corre fino a Portogruaro, e dalla Napoleonica verso Codroipo. In entrambi i casi, tratti di rettilineo sono all’origine di un piede più pesante sull’acceleratore. Uno sguardo all’andamento nel resto delle città capoluogo, dopo Trieste e Udine, colloca Pordenone, che alla voce “multe” nel 2021 ha realizzato 680mila 184 euro (13 euro a cittadino), con 43 mila notifiche emesse. A Gorizia, gli indisciplinati sono stati poco oltre 28mila per 418mila 602 euro. Più consistente il conto finale che hanno realizzato Monfalcone (953mila 730 euro); Codroipo (541mila 422 euro ) e Porcia con 514mila 187 euro di introiti nelle casse comunali) .



LA TRESEMARE

A Tricesimo si fa sentire la “Tresemane”: in municipio, infatti, si contano incassi per 359mila 290 euro d’incasso. L’occhio dei vigili è attento anche nei centri collinari e pedemontani della regione, dove le contravvenzioni sembrerebbero maggiormente connesse alla viabilità ordinaria dei paesi: San Daniele, per esempio, riesce a incassare 223mila euro; Gemona ne incassa 292mila. Fanalino di coda è Spilimbergo che, pur staccando un numero decisamente alto di contravvenzioni, incassa 55.868 euro, pari a 4 euro per cittadino.