SPILIMBERGO - Chiedeva prestiti a parenti e amici sostenendo che doveva pagare l'affitto o sostenere le spese per la figlia ancora piccola. Erano soltanto bugie. Trentadue anni, origini romene, sposato con una giovane donna dello Spilimberghese, dilapidava lo stipendio per soddisfare i propri vizi: alcol e gioco d'azzardo. A casa era un tormento, costringeva la consorte a farsi carico delle spese familiari, l'aggrediva verbalmente, sfasciava tutto quello che gli capitava a tiro quando era ubriaco e, una volta lasciato il nucleo familiare, non ha più contribuito ai bisogni della figlia minore, rimasti completamente a carico della madre. L'uomo, difeso dall'avvocato Alberto Fenos, è stato processato per essersi sottratto alla violazione degli obblighi di assistenza familiare e per stalking. Il procedimento si è concluso in udienza preliminare, davanti al gup Rodolfo Piccin, con un rito abbreviato che ha comportato uno sconto di pena di un terzo. L'uomo è stato condannato a un anno di reclusione (pena sospesa). Alla parte civile, rappresentata dall'avvocato Laura Presot, il gup ha riconosciuto le spese di costituzione e una provvisionale immediatamente esecutiva di 7.500 euro. In fase di indagine il pm Maria Grazia Zaina aveva ottenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione del braccialetto elettronico, provvedimento ieri revocato dal giudice.

I DANNEGGIAMENTI

L'abuso di alcolici da parte dell'imputato è all'origine delle difficoltà di coppia. Gli atti persecutori, però, sono cominciati dopo la fine della convivenza, quando sono iniziate le scenate di gelosia, le minacce e le continue molestie. L'uomo non accettava che la moglie si rifacesse una vita e, quando ha scoperto che aveva un nuovo compagno, le ha preso a calci e bastonate l'auto spaccandole specchietti e fanali, un danno di 1.800 euro. Quando sono arrivati i carabinieri si è reso disponibile a pagare i danni, ma una volta accompagnata l'ex moglie in officina, mentre il meccanico faceva il preventivo, ha spaccato il tergilunotto, lo sportello del serbatoio di benzina e se n'è andato via. Tornata a casa, la donna ha trovato i cavi del frigorifero e del forno a microonde tranciati. Le aveva poi sfasciato due televisori, la piastra per i capelli, il tavolo in vetro della sala da pranza e sfondato un divano letto.



LE MINACCE

Sono poi cominciate le telefonate e i messaggi minacciosi. «Ti farò pentire di essere nata e di avermi conosciuto», le scriveva sottolineando che non avrebbe contribuito al mantenimento della figlia. Singolare un episodio del maggio 2023. L'uomo è andato dalla moglie e ha cominciato a suonare il campanello. In casa non c'era nessuno e lui ha chiamato i Vigili del fuoco sostenendo di aver dimenticato le chiavi. Ha fatto forzare la porta e una volta all'interno dell'appartamento si è appropriato del cane, un pitbull, per fare un dispetto alla donna. Qualche ora dopo l'episodio è stato denunciato ai Carabinieri. Mentre la vittima era in caserma, il 32enne ha riportato il cane a casa e ha aspettato la moglie brandendo una mazza da baseball. Un mese dopo si è ritrovato in misura cautelare.