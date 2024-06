Al lettore e al cittadino medio, costretto cioè a confrontarsi quotidianamente con le bollette, la spesa, la rata del mutuo e magari dei figli da mantenere, tutto questo suonerà sinistramente familiare. E forse non nuovo, dal momento che è un’esperienza che si tocca manualmente ogni giorno. Ma quando si vedono nero su bianco i numeri, magari confrontati con il costo della vita dell’inizio del millennio, l’impatto diventa maggiore.

In Friuli Venezia Giulia, infatti, i redditi degli ultimi dieci anni sono cresciuti in media del 18 per cento. E in questo caso lo certifica l’Ires su numeri forniti dal ministero dell’Economia. Se invece si prende in esame i 24 anni trascorsi dall’inizio del nuovo secolo, allora l’aumento delle retribuzioni diventa ancora più contenuto, pari cioè a poco più del 10 per cento. Il punto, però, è che il costo dei beni primari in alcuni casi è schizzato in alto anche del 50-100 per cento. Con qualche picco che arriva fino al 300 per cento. Quindi trenta volte tanto rispetto alla crescita dei salari.



LA MAPPA



Si parte dagli ultimi dieci anni, con i numeri in possesso dell’Ires del Friuli Venezia Giulia. Dal 2013 al 2023, ad esempio, in regione i redditi basati sull’imponibile Irpef sono aumentati sì, ma solamente del 18,9 per cento. Leggermente al di sopra della media italiana, ma solamente di qualche punto decimale. Si è passati da una media di 19.870 euro l’anno ai 23.616 attuali.

È andata leggermente meglio in provincia di Pordenone, dove l’aumento è stato del 20,9 per cento e dove ora il reddito medio annuale è di 23.476 euro. Variazione più bassa - pari al 16,1 per cento - in provincia di Trieste. A Udine invece la forbice è stata del 19,9 per cento e si è passati da 19.534 a 23.420 euro in un anno. Tornando però all’inizio del secolo e basandosi in questo caso sui dati dell’Istat, si scopre però come gli stipendi medi dei cittadini del Friuli Venezia Giulia siano aumentati appena del 10 per cento come valore approssimato.

Ha influito il cambio lira-euro? Anche, ma è stata la galoppata dei prezzi a pesare di più sulle tasche dei residenti della nostra regione.



RAFFRONTO



Rispetto a dieci anni fa si percepiscono circa 3.500 euro in più all’anno. Significa circa 300 euro in più al mese. Peccato però che la raffica di aumenti in ogni settore, dall’inizio del secolo abbia causato esborsi mensili tripli rispetto a quelli che si verificavano quando il Duemila aveva fatto capolino all’orizzonte.

Si deve però partire dal bene primario, cioè la casa. In affitto, perché i mutui seguono altre logiche e sono figli dei tassi di interesse e di dinamiche globali. Ecco, nell’ultimo decennio si è assistito a una crescita media degli affitti - città in testa - che ormai ha raggiunto in alcuni casi il 40 per cento. Quindi quattro volte l’incremento dei redditi medi nello stesso periodo.

E ci sono beni che hanno subito “rimbalzi” ancora maggiori dall’inizio del secolo. Un ventenne di oggi, ad esempio, è certo di pagare praticamente tutto di più rispetto ai propri genitori. Gli esempi in questo caso sono forniti da una ricerca elaborata dal Sole 24 Ore. Un chilo di carne, ad esempio, secondo gli studi costa circa il 150 per cento in più rispetto all’inizio del nuovo millennio, quando ancora circolava la lira per gli ultimi suoi due anni di “vita”. Rincari vicini al 100 per cento anche per quanto riguarda le automobili. Dati decisamente non in linea con quelli degli stipendi.