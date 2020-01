Passeggeri prigionieri sui treni bloccati da un corto: caos in Veneto e Friuli

PORDENONE - Stazione ferroviaria di Pordenone isolata da poco dopo le 19 per un corto circuito nella zona del sovrappasso di via Ferriera a Pordenone: si tratta di sostituire circa 25 metri di fili elettrici. Soppressi diversi treni. Quelli diretti a Venezia sono fermi a Casarsa, mentre i treni da Venezia per Udine sono bloccati a Sacile. E' stato istituito al volo nella tratta Pordenone-Sacile il servizio con autocorriere.



ORE 21.05. I treni sono ancora bloccati. Potenziati i pullman sostitutivi in vista di un prolungamento dei tempi per la riparazione del guasto.



IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: 21:32