PORDENONE - Da domani Green pass obbligatorio anche per le scuole (docenti e personale, non per studenti), le Università e alcuni mezzi di trasporto. Tra questi ultimi anche i treni a lunga percorrenza. E proprio sui treni e sulle stazioni il fronte è caldo: nei messaggi dei gruppi no-green pass che circolano sui social anche le stazioni di Pordenone, Udine e Trieste vengono indicate tra le 54 che saranno “occupate” dai manifestanti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati