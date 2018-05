La storia d'amore finisce: il medico non si arrende e la perseguita

di Paola Treppo

PORDENONE e PRATA - Lafinisce dopo cinque anni e lui, un, non accetta che lei, una donna di, abbia interrotto la relazione sentimentale. Così il dottore inizia acon messaggi, telefonate eche generano molta ansia della ex. Lei teme per la sua vita anche perché lui, dal marzo scorso, si "piazza" con la macchina fuori dal luogo di lavoro della donna che è costretta a usire dal retro e a farsi accompagnare da un collega per timore di incontrarlo.​Lei chiama più volte le forze dell'ordine perché intervengano ma quando le divise arrivano il dottore si è già allontanato. Lui la cerca con i social, le mette un biglietto sul parabrezza dell'auto, «Torniamo insieme», e al aprile nulla è cambiato.Esasperata, la donna sporgeai carabinieri di Prata che segnalano al pm Andrea Del Missier quello che sta succedendo. A quel punto il Gip Pergola emette una: il dottore, al luogo in cui lavora e ai posti che frequenta per una distanza di 500 metri. Non può contattala in alcun modo: né con messaggi, né tramite social, né bigliettini o telefonate. Il provvedimento è di questi giorni. Se l'uomo non rispetterà gli obblighi, la misura cautelare potrebbe vienire aggravata con gli arresti domiciliari o la detenzione in carcere.