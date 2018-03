Insegue in questura la moglie che lo denuncia, arrestato per stalking

PORDENONE È stato arrestato direttamente in questura, mentre la moglie lo stava denunciando per stalking. La coppia è in fase di separazione e, come spesso accade in questi casi, ha un rapporto conflittuale accentuato anche da querele e controquerele. Venerdì pomeriggio la donna è andata in Questura perchè voleva sporgere una denuncia. Sostiene di essere continuamente pedinata dall’ex consorte, come dimostrerebbero i messaggi che lui le invia con le indicazioni sui luoghi frequentati dalla donna. Ed è proprio mentre la donna parlava di questi pedinamenti, che il marito si è presentato in Questura. È forse la conferma che segue i movimenti della donna? Al momento è stato ipotizzato il reato di atti persecutori, per via dei pedinamenti a cui sottoponeva la consorte. Domani sarà chiesta la convalida dell’arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA