Lei, 33 anni, lo lascia: lui si infuria, le taglia le gomme dell'auto e la minaccia

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Ripetutenei confronti dellache ha interrotto la relazione sentimentale. Lui, un uomo di 45 anni di, non ha accettato la fine della storia amorosa. Si è messo a tormentare la ex, una donna di 33 anni di, che aveva deciso di lasciarlo, alla fine della scorsa estate.Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine, si è messo a tormentarla in ogni modo, in particolare minacciandola, fino ad arrivare aglidella sua autovettura. A quel punto, spaventata per la sua vita, stanca, caduta in un grave stato di ansia, la 33enne pordenonese ha segnalato l'ennesima molestia ai militari dell'Arma. Dei giorni scorsi l'intervento dei carabinieri della stazione di Sacile che hannoa piede libero lo45enne per atti persecutori.