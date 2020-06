Stadio del Pordenone, la svolta: la Regione pagherà l'adeguamento del Tognon di Fontanafredda

PORDENONE - "Abbiamo presentato un emendamento con la Regione assegna 600mila euro al Comune di Fontanafredda per adeguare lo stadio Tognon alla serie B di calcio. Questi fondi permetteranno l'avvio immediato dei lavori di adeguamento e, in tal modo, si risolverà una problematica che non poteva ancora durare nel tempo.



Una squadra come il Pordenone Calcio ha bisogno di un proprio stadio per continuare a gareggiare e competere ai massimi livelli". Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega, Simone Polesello, primo firmatario dell'emendamento che è stato cofirmato trasversalmente da tutti i consiglieri regionali del territorio pordenonese. "Un doveroso ringraziamento va rivolto ai Comuni di Udine e di Trieste, oltreché alle società sportive e alle tifoserie dei rispettivi territori, per la generosa disponibilità ad ospitare le partite del Pordenone Calcio al Friuli e al Rocco. Tuttavia - evidenzia Polesello - riteniamo sia arrivato il momento di dare un'identità univoca alla squadra di Pordenone che oramai suscita interesse anche a livello nazionale". "Il gioco di squadra per raggiungere questo obiettivo - conclude il leghista - è stato fondamentale poiché, quando di fronte all'interesse del territorio si abbandonano posizioni ideologiche e divisioni politiche, si assolve al vero scopo della politica: dare risposte concrete e fattive ai bisogni e alle necessità dei cittadini". © RIPRODUZIONE RISERVATA