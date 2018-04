«Lo spray urticante è un'arma»: romeno a giudizio per la bomboletta

PORDENONE Quanto si rischia a girare con una bomboletta di spray urticante nella borsetta per difendersi in caso di aggressione? Anche il rinvio a giudizio se il prodotto non è a norma: è come andare in giro con la pistola. Questo è successo a Gabriel Garbea, i 27enne romeno che il 25 febbraio 2017 fu fermato per un controllo stradale. In auto gli trovarono una bottiglietta spray con una soluzione irritante che viene venduta senza alcuna restrizione, ma nel caso in questione la concentrazione della sostanza urticante era difforme al decreto 193/11 del ministero dell’Interno. Le conseguenze? La bomboletta fu qualificata come un’arma da sparo e il romeno è stato rinviato a giudizio.

