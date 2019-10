Sospetti spinelli, il questore blocca i ragazzini e poi fa l'educatore

di Susanna Salvador

Metti che il questore passeggi in centro città e noti un gruppo di ragazzini: uno s'accende una sigaretta rollata che potrebbe essere tabacco, ma anche altro. Metti che il questore in questione sia Marco Odorisio, capo della questura di Pordenone. Il prosieguo è scontato: non fa finta di niente, si avvicina al gruppetto che poco dopo le 15 di ieri era seduto su una panchina di vicolo delle Acque. E si presenta: «Sono il questore, datemi i documenti». Poi tutto accade velocemente: l'arrivo di due Volanti, il...