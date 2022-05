Spilimbergo, sotto il ponte della stazione compare la Z russa

SPILIMBERGO (PORDENONE) - Una mano anonima ha vergato la notte scorsa a Spilimbergo in provincia di Pordenone la zeta di Putin, simbolo dell'invasione Russa in Ucraina, sotto il ponte della ex ferrovia, lungo la strada regionale 464, in prossimità del semaforo. Una scritta che è stata realizzata con lo spray nero e che, considerata la precisione del tratto, deve aver richiesto un certo tempo. Di sicuro è stata realizzata di notte, quando lungo l'arteria il traffico diventa quasi inesistente. Siccome in zona si formano quotidianamente lunghe code per la presenza del semaforo, immediatamente gli automobilisti di passaggio hanno notato la scritta, che è rimbalzata di social in social, divenendo argomento principale anche nel blog cittadino. «Provvederemo alla rimozione - ha garantito il sindaco Enrico Sarcinelli -: la città e l'amministrazione, sia privatamente che attraverso le associazioni di volontariato e le istituzioni cittadine, hanno dimostrato coi fatti la propria sensibilità. Se l'imbrattamento è di per sé gesto da condannare, questo lo è mille volte».